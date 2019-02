Operário encerra a preparação para Copa do Brasil

Depois de 13 anos sem disputar uma competição do porte da Copa do Brasil, o Operário entra em campo nesta quarta-feira (13) para enfrentar o Botafogo da Paraíba. As duas equipes já encerraram as preparações para a partida.

Para o time sul-mato-grossense só a vitória interessa, pois de acordo com o regulamento, o time visitante avança de fase em caso de vitória e de um simples empate. O time paraibano ocupa a 46º colocação no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e de acordo com o presidente do Operário, Estevão Petrallás, “o Botafogo é o favorito para a partida, pois tem uma melhor estrutura, mas vamos para o jogo, não podemos esquecer que somos o Operário”, ressaltou.

Petrallás ainda afirmou que a presença da torcida faz a diferença, “é o nosso 12º jogador”. Ele ainda disse que “quem for ao estádio vai ver uma grande partida, vamos fazer de tudo para coroar o Operário com a vitória”.

A preparação do Galo já foi encerrada em um treino tático na manhã de hoje (12), o presidente não deu detalhes sobre a escalação, falou que viu algumas informações sobre o adversário, mas buscou focar no trabalho quem vem sendo realizado no Operário.

O Botafogo-PB desde que chegou a Campo Grande no último domingo (10), tem treinado no campo da Academia de Ensino da Polícia Civil (Acadepol). O Alvinegro da Estrela Vermelha lidera o seu grupo no campeonato Paraibano, em cinco jogos não perdeu e nem empatou nenhuma, marcou 11 gols e sofreu apenas dois.

A partida contra o Botafogo-PB vale muito para o time sul-mato-grossense. Além da competitiva, da equipe voltar ao cenário nacional e chegar mais longe no torneio , o jogo vale R$ 625 mil para quem passar de fase. É o valor da cota da segunda fase da Copa do Brasil para qualquer dos times que avançar no confronto.

A partida entre Operário-MS e Botafogo-PB, começa às 20h30 e será realizada no Estádio Morenão, em Campo Grande. O jogo, válido pela primeira fase do torneio nacional. Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes na história da Copa do Brasil.

Ingressos

Clube Ypê - Rua Dr Eduardo Olimpio Machado, 300

Box do Gordinho - Mercado Municipal

Cerv Já Conveniência - Av Afonso Pena, 3799

Padaria Toscano - Av Cel Antonino, 619

Valores

Arquibancada R$ 20,00 | Meia R$ 10,00

Cadeira R$ 30,00 | Meia R$ 15,00

crianças até 12 anos não pagam

Deixe seu Comentário

Leia Também