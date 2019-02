Copa Campo Grande de Futebol Amador está com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 1º de março as inscrições para a primeira edição da Copa Campo Grande de Futebol Amador. Com premiação de R$ 25 mil em dinheiro, a copa vai movimentar times masculinos e femininos da região do Segredo, Anhanduizinho, Imbirussu, Bandeira, Prosa, Centro e Lagoa.

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) definiu os campos onde acontecerão os jogos da primeira Copa Campo Grande de Futebol Amador. Separada por região, a competição, acontecerá nos campos do bairro Estrela do Sul, no Parque Ayrton Senna, na Vila Nasser, Estácio Jacques da Luz, bairro Maria Aparecida Pedrossian, Vovó Ziza, e campo do São Conrado.

Organizada pela prefeitura e Governo do Estado, a copa já atrai equipes amadoras tradicionais no futebol de 11, como o time Supermercado Duarte, que joga há 15 anos nas competições da capital. “Participamos da Copa Record em 2015 e fomos campeões, além disso participamos da Copa Terrão em 2018 chegando nas finais e agora estamos prontos para a Copa Campo Grande”, disse Ademarcio Nogueira Moraes, responsável pela equipe.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, explica que as inscrições pode sem feitas por qualquer pessoa, grupo de futebol ou associação, desde que tenha o CNPJ para comprovar a região que irá competir. “É uma vantagem para o empresário participar da competição, pois além de estimular o esporte amador, tem a possibilidade de divulgar o nome da sua empresa”, disse Terra.

A Copa Campo Grande é uma realização da refeitura de Campo Grande, por meio da Funesp, e conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Regulamento: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/copa-campo-grande-de-futebol-amador/

