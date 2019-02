Copa de Futebol Amador terá 128 times na disputa

A Copa Campo Grande de Futebol Amador encerra as inscrições no dia 1º de março, várias equipes já se inscreveram de forma gratuita. A competição já tem seu primeiro time feminino inscrito.

A competição será realizada de abril até agosto, e a final será no mês de aniversário da capital. A premiação chama a atenção dos competidores, pois serão disponibilizados R$ 25 mil para os vencedores.

No total, são disponibilizadas 128 vagas. Para as inscrições femininas, a Funesp abrirá 16 vagas que podem ser preenchidas por atletas de todas as regiões. Já para as inscrições masculinas terão 112 vagas onde serão inscritas 16 equipes por região. Cada equipe inscrita competirá dentro de sua região e depois participará de classificatória para a fase final.

Inscrições

Não será cobrada taxa de inscrição em dinheiro, mas cada time inscrito deverá doar 1kg de alimento não perecível, por atleta. As equipes interessadas deverão se inscrever por meio do site da Funesp , onde estarão disponibilizados os formulários que devem ser preenchidos em duas vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe. Cada equipe poderá inscrever de 16 a 24 atletas e a idade mínima para participar será de 15 anos para feminino e 16 anos para o masculino.

O diretor da Funesp explica que qualquer empresa, associação ou grupo de futebol poderá inscrever uma equipe, desde que tenha o CNPJ da região. “As equipes irão competir dentro da sua região e depois farão uma classificatória para a fase final que acontecerá no dia 26 de agosto no Jacques da Luz. A expectativa é somar mais de 2900 atletas e técnicos. Será o maior campeonato de Campo Grande”, disse Rodrigo Terra.

Premiações

Além de medalhas e troféus o primeiro lugar masculino ganhará R$ 10 mil, o segundo lugar R$ 5 mil e o terceiro lugar R$ 2mil. Já o feminino terá R$ 5 mil de premiação para o primeiro lugar, R$ 2 mil para o segundo colocado e R$ 1 mil o terceiro lugar.

Deixe seu Comentário

Leia Também