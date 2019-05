Seleção Brasileira começa a se preparar para a Copa América 2019

A seleção brasileira começa nesta quarta-feira (22) a preparação para a Copa América 2019 com a chegada de sete dos 23 jogadores convocados pelo técnico Tite, Adenor Leonardo Bacchi, para disputar a competição na Granja Comary.

Já chegaram os seguintes jogadores: Fernandinho, Ederson, Gabriel Jesus, Richarlison, David Neres e Casemiro.

Nesta tarde, a partir das 16h, todos participarão das primeiras atividades no campo do Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo o planejamento feita pela equipe técnica da seleção, as atividades ocorrerão até o dia 4 de junho, quando a delegação embarca para Brasília. No dia 5 de junho, o time brasileiro faz um jogo amistoso com a seleção do Catar, no Estádio Mané Garrincha.

A seleção jogará também contra Honduras, no dia 9 de junho, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Brasil estreia na Copa América, na partida de abertura da competição, no dia 14 de junho, contra a Bolívia, no Estádio do Morumbi, em de São Paulo.

Na fase de grupos do torneio, a seleção enfrentará ainda a Venezuela e o Peru nos dias 18 e 22 de junho, respectivamente.

Confira a lista de convocados:



Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Cássio - Corinthians

Defensores

Dani Alves - Paris Saint Germain (FRA)

Fágner - Corinthians

Filipe Luís - Atlético de Madri (ESP)

Alex Sandro - Juventus (ITA)

Thiago Silva - Paris Saint Germain (FRA)

Marquinhos - Paris Saint Germain (FRA)

Miranda - Inter de Milão (ITA)

Éder Militão - Porto (POR)

Meias

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Fernandinho - Manchester City (ING)

Allan - Napoli (ITA)

Lucas Paquetá - Milan (ITA)

Philippe Coutinho - Barcelona (ESP)

Arthur - Barcelona (ESP)

Atacantes

Neymar - Paris Saint Germain (FRA)

Richarlison - Everton (ING)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

David Neres - Ajax (HOL)

Everton - Grêmio

