Primeira final da Copa Campo Grande de Futebol Amador será domingo

Os times Santa Emília e Eldorado estão na final da Região Segredo pela Copa Campo Grande de Futebol Amador. O jogo acontecerá no próximo domingo (26) no campo do bairro Estrela do Sul e será a primeira final do campeonato que envolve outras seis regiões da capital, além da fase feminina.



As duas equipes venceram as semifinais no último domingo (19) quando o time do Eldorado venceu pelo placar de 2 a 0 o Muller, enquanto que o Santa Emília venceu pelo placar de 3 a 2 o Goiás. Na Região Segredo, 16 equipes participaram da etapa. Como as outras regiões, a primeira fase é de mata-mata sendo que o campeão segue para a fase seguinte da competição.



A copa também movimentou atletas da região Centro e Lagoa. Na região Centro, que iniciou neste sábado (18) no campo do bairro Tiradentes, o time Respeito, União & Amizade fez 5 a 0 contra Atlético Clube Orla Morena. Depois, Unigran Educacional fez 3 a 0 quando enfrentava Soldamaq. Nos jogos de domingo, os times Operário FC e Real Campo Grande não compareceram e deram 1 ponto para os times Quadra Brasil e Classe A.



Já no campo do São Conrado, na região Lagoa, os times estavam inspirados para fazer gols e Borracharia Grachain ganhou por 5 a 1 contra PEC. No segundo jogo Vila Vilma fez 4 a 0 contra Alfa.



Sobre os Jogos



A Copa Campo Grande de Futebol Amador reúne mais de 3 mil atletas e técnicos. Ao todo serão 110 partidas, a 1º fase iniciou no dia 27 de abril e segue até o dia 3 de agosto com 94 partidas. A segunda fase inicia dia 10 de agosto e segue até dia 17 com 16 partidas, quando inicia a fase feminina que terá 10 partidas.



O encerramento da competição está previsto para dia 26 de agosto.

