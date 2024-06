Confrontos das oitavas da Libertadores e Sul-Americana estão definidos; confira

A Conmebol realizou, nesta segunda-feira (03), o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores e da Sul-Americana, em uma cerimônia na sede da instituição, localizada em Luque, no Paraguai.

O sorteio também definiu todo o chaveamento até a final da Libertadores. Os jogos das oitavas de final da competição serão disputados nas semanas de 14 e 21 de agosto. Os primeiros colocados da fase de grupos decidem em casa.

Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, duas partidas do Grêmio, que pertence ao Grupo C, foram adiadas. Por isso, uma das vagas ainda está em aberto.

O The Strongest já está classificado. Enquanto que Grêmio enfrenta o Huachipato nesta terça-feira (04) por um lugar, e o Estudiantes, já eliminado, no próximo sábado (08).

Confrontos da Libertadores:

San Lorenzo-ARG x Atlético-MG

Nacional-URU x São Paulo

Flamengo x Bolívar-BOL

Colo-Colo-CHI x Junior-COL

Talleres-ARG x River Plate-ARG

Peñarol-URU x 1º do Grupo C

Botafogo x Palmeiras

2ºdo Grupo C x Fluminense

Assim como o Grêmio, o Internacional também teve jogos adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Com isso, nem todos os playoffs da Sul-Americana estão definidos. O que vai acontecer até sábado (08).

Por enquanto, apenas dois jogos estão definidos: Bragantino x Barcelona-EQU (playoff A) e Athletico-PR x Cerro Porteño-PAR (playoff B).

Depois da definição de todos os playoffs, as disputas vão acontecer nas semanas dos dias 17 e 24 de julho. Já as oitavas de final do torneio estão marcadas para as semanas de 14 e 21 de agosto.

Nos playoffs, os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana enfrentam os terceiros da Libertadores.

Confrontos da Sul-Americana:

Playoff G x Fortaleza

Playoff D x Sportivo Ameliano-PAR

Playoff F x Lanús-ARG

Playoff H x Racing-ARG

Playoff B (Athletico-PR x Cerro Porteño-PAR) x Belgrano-ARG

Playoff C x Independiente Medellín-COL

Playoff E x Cruzeiro

Playoff A (Bragantino x Barcelona-EQU) x Corinthians

