Conmebol anuncia datas da Recopa Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), anunciou nesta sexta-feira (13) as datas da Recopa Sul-Americana, que colocará o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, contra o Racing, time argentino campeão da Copa Sul-Americana.

O embate acontece nos dias 20 e 27 de fevereiro de 2025. A partida de ida, no dia 20 de fevereiro, começa a partir das 21h30 (horário de Brasília), e será disputado em Buenos Aires, capital da Argentina.

O jogo de volta, no dia 27 de fevereiro, também começa a partir das 21h30 (horário de Brasília), e acontece no Rio de Janeiro, a capital fluminense.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também