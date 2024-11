Conmebol libera venda de ingressos para final da Libertadores

Atlético-MG e Botafogo estrelarão uma final 100% brasileira na Libertadores 2024, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. E a Conmebol abriu as vendas dos ingressos nesta sexta-feira (01).

E entidade abriu duas categorias de entradas. A terceira categoria é exclusiva para torcedores dos finalistas, e será aberta na próxima semana.

O ingresso mais barato dos lotes abertos custa cerca de R$ 988, e o mais caro, R$ 2.200. Os torcedores poderão comprar os tickets especiais por aqui.

Confira os preços de ingressos para a final da Libertadores:

Categoria 1: de R$ 1.970 a R$ 2.200

Categoria 2: R$ 988

Categoria 3: de R$ 353 a R$ 988 (disponíveis a partir da próxima semana para os torcedores finalistas)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também