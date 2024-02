Corinthians vence o Cruzeiro e é campeão da Supercopa feminina

O Corinthians chegou como favorito da final da Supercopa do Brasil Feminina. A partida aconteceu na casa do clube paulista, a Neo Química Arena, hoje (18). Com gol de Duda Sampaio, a equipe venceu o Cruzeiro e se tornou tricampeão da competição.

Com 33.424 torcedores nas arquibancadas, o Cruzeiro chegou a marcar o primeiro gol do confronto, mas o VAR interferiu e acabou anulando o placar por impedimento. No segundo tempo, a equipe mineira marcou novamente, mas também foi invalidado pela arbitragem das cabines, dessa vez por toque de mão na bola.

O gol do Corinthians aconteceu aos dois minutos do segundo tempo, e teve origem em uma cobrança de falta.

