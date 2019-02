Corpo de Emiliano Sala será cremado na Argentina

A cidade de Progreso, na Argentina, parou neste sábado (16) para prestar as últimas homenagens ao jogador de futebol Emiliano Sala, que morreu em acidente aéreo quando o avião em que viajava caiu no mar, entre Nantes, na França, e Cardiff, no País de Gales, Reino Unido.

A tragédia ocorreu no dia 21 de janeiro. O passe do jogador havia sido vendido pelo Nantes a um time de Cardiff. Sala, 28 anos, nasceu na cidade em que está sendo velado e será cremado. No início de sua carreira, ele atuou no time San Martín, de Progreso.

Deixe seu Comentário

Leia Também