Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Corrida, futebol e jogos intergeracionais agitam fim de semana esportivo na Capital

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol chega à sua 10ª rodada neste sábado (1º), com três confrontos marcados para as 15h

31 outubro 2025 - 18h56Taynara Menezes
Guanandizão lotado para jogo da Superliga 2024/2025Guanandizão lotado para jogo da Superliga 2024/2025   (Gabriel de Matos)

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou a agenda esportiva que promete movimentar Campo Grande e outras cidades do Estado neste fim de semana e início da próxima semana, com diversas competições e eventos voltados à comunidade esportiva.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol chega à sua 10ª rodada neste sábado (1º), com três confrontos marcados para as 15h. No estádio João de Souza, a Associação Atlética Bataguassu enfrenta o Taveirópolis.

No estádio Noroeste, o CR Aquidauana encara o Maracaju, enquanto, no estádio Laertão, o São Gabriel recebe o Comercial. A competição segue em ritmo intenso e promete fortes emoções nesta reta final. A programação completa está disponível no site oficial da competição: futebolms.com.br/campeonatos.

Entre os destaques nacionais, São Paulo sedia de 29 de outubro a 1º de novembro as Paralimpíadas Universitárias – Etapa Nacional, realizadas no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, no Parque Fontes do Ipiranga, zona sul da capital paulista. As disputas começam às 7h30 e reúnem atletas universitários de todo o país.

Neste sábado (1), Campo Grande também será palco de dois eventos importantes. A 1ª Corrida e Caminhada ADAC acontece no Poli Esportivo Vila Nasser, com largada às 14h para o público infantil e às 16h para os adultos. O evento, na Rua Januário Barbosa, promete reunir atletas e famílias em uma tarde de esporte e integração.

No mesmo dia, a partir das 7h30, acontecem os Jogos Intergeracionais da UEMS, na sede da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Dom Antônio Barbosa, 4155, no bairro Vila Santo Amaro. A iniciativa busca promover o convívio entre diferentes gerações por meio do esporte e da atividade física.

Encerrando a programação, no dia 3 de novembro, será realizada a entrega oficial dos kits do Bolsa Atleta e do Bolsa Técnico 2025, a partir das 17h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Taça da Libertadores
Esportes
Flamengo e Palmeiras disputam 7ª final brasileira da Libertadores
Krav Maga
Esportes
Campo Grande será palco das comemorações de 35 anos do Krav Maga no Brasil
Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
Esportes
Quanto custa torcer pelo Flamengo em Lima? Veja os valores da viagem de Campo Grande
João Fonseca vence na estreia do Masters de Paris
Esportes
João Fonseca desiste do ATP 250 de Atenas por lombalgia
Troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026
Esportes
CRA e Bataguassu sobem e completam lista de participantes do Sul-Mato-Grossense 2026
Esportes
MS entrega kits dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 na próxima segunda
JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital
Esportes
JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital
Delegação de MS conquista 41 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros
Esportes
Delegação de MS conquista 41 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros
João Fonseca vence na estreia do Masters de Paris
Esportes
João Fonseca vence na estreia e avança no Masters 1.000 de Paris
Brasil tem retrospecto favorável contra italianas
Esportes
Seleção feminina defende supremacia sobre Itália em novo amistoso

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho