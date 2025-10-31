Corrida, futebol e jogos intergeracionais agitam fim de semana esportivo na Capital

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou a agenda esportiva que promete movimentar Campo Grande e outras cidades do Estado neste fim de semana e início da próxima semana, com diversas competições e eventos voltados à comunidade esportiva.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol chega à sua 10ª rodada neste sábado (1º), com três confrontos marcados para as 15h. No estádio João de Souza, a Associação Atlética Bataguassu enfrenta o Taveirópolis.

No estádio Noroeste, o CR Aquidauana encara o Maracaju, enquanto, no estádio Laertão, o São Gabriel recebe o Comercial. A competição segue em ritmo intenso e promete fortes emoções nesta reta final. A programação completa está disponível no site oficial da competição: futebolms.com.br/campeonatos.

Entre os destaques nacionais, São Paulo sedia de 29 de outubro a 1º de novembro as Paralimpíadas Universitárias – Etapa Nacional, realizadas no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, no Parque Fontes do Ipiranga, zona sul da capital paulista. As disputas começam às 7h30 e reúnem atletas universitários de todo o país.

Neste sábado (1), Campo Grande também será palco de dois eventos importantes. A 1ª Corrida e Caminhada ADAC acontece no Poli Esportivo Vila Nasser, com largada às 14h para o público infantil e às 16h para os adultos. O evento, na Rua Januário Barbosa, promete reunir atletas e famílias em uma tarde de esporte e integração.

No mesmo dia, a partir das 7h30, acontecem os Jogos Intergeracionais da UEMS, na sede da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Dom Antônio Barbosa, 4155, no bairro Vila Santo Amaro. A iniciativa busca promover o convívio entre diferentes gerações por meio do esporte e da atividade física.

Encerrando a programação, no dia 3 de novembro, será realizada a entrega oficial dos kits do Bolsa Atleta e do Bolsa Técnico 2025, a partir das 17h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

