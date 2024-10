Coxim sedia penúltima etapa do Festival de Praia 2024 no 'feriadão'

Já perto de acabar, a penúltima etapa do Festival de Praia 2024 será realizada em Coxim neste fim de semana, nos dias 12 e 13 de outubro, na Praça do Flutuante.

O evento contará com competições de beach tennis, futevôlei, vôlei de praia e diversas atividades de lazer. A organização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Além das competições esportivas, o festival oferecerá uma área de lazer com atividades como pintura facial, brinquedos infláveis e brinquedoteca. Durante o evento, também serão promovidas ações do projeto de lazer "Intergeracionalidade", que busca oferecer atividades voltadas para idosos, como jogos de mesa, malha e bocha, incentivando a participação conjunta de idosos e suas famílias.

As inscrições para as competições podem ser feitas no local do evento ou nos sites das federações de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia. A última etapa do Festival de Praia 2024 está marcada para os dias 16 e 17 de novembro, em Aparecida do Taboado.

Serviço

Evento: Festival de Praia

Data: 12 e 13 de outubro (sábado e domingo)

Local: Praça do Flutuante - R. Cel. Ponce, 41 - Centro, Coxim (MS)

Horários:

Sábado: 8h às 17h

Domingo: 8h às 12h

