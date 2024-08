Uma máquina! Cristiano Ronaldo cria canal no Youtube e bate recorde no primeiro dia

Além de artilheiro, Cristiano Ronaldo agora é youtuber. O português divulgou nesta quarta-feira (21), o mais novo empreendimento, um canal pessoal no Youtube.

Segundo ele, o objetivo é dividir um pouco da vida com os fãs e mostrar um outro lado seu que todos conhecem. Batizado de "UR Cristiano", trocadilho que em português seria "você é Cristiano", o projeto bateu o recorde do Youtube como o canal mais rápido a bater um milhão de inscrições.

O projeto já está no ar com nove vídeos disponíveis e mais de 1,8 milhão de seguidores. O canal conta com desafio de falta com o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Júnior, jogo de perguntas e respostas com a esposa, Georgina Rodríguez, e até ranking de gols mais bonitos em Eurocopas.

No último, por exemplo, a classificação é feita com base no "SIUUMETRO", uma brincadeira com o grito clássico do atacante nas comemorações.

A vida pessoal do jogador também faz parte do pacote no canal. Três dos nove vídeos já compartilhados são ao lado de Georgina, com quem o craque tem gêmeos. Os dois revelam segredos do casamento e prometem mostrar ao público o lado mais verdadeiro do casal.

Cristiano Ronaldo é jogador do Al-Nassr, próximo confronto dele com o clube é nesta quinta-feira (22), pela estreia do Campeonato Saudita. A partida será às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), contra o Al-Raed.

