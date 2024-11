De MS, jogadora conquista o bronze do Circuito Mundial de Vôlei de Praia

A Sul-mato-grossense Victoria Lopes conquistou, ao lado de Thâmela Coradello, o 3º lugar do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A decisão ocorreu nesse domingo (10), pela Elite 16 do Rio de Janeiro, no retorno do Circuito Mundial à Praia de Copacabana depois de 8 anos.

Diante das alemãs Ittlinger e Van de Velde, as brasileiras abriram as disputas finais em grande estilo. Em um jogo com placar apertado e colado, a dupla conseguiu se defender muito bem e atacar com precisão.

O primeiro set fechou em 21 a 19, com ponto de Vic, que aproveitou uma bola de segunda para cravar entre as duas adversárias. No segundo set, vitória brasileira, por 21 a 16, desta vez com ponto final de Thâmela.

Na semifinal, Thâmela e Vic enfrentaram as também brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg, e perderam por 2 sets a 0 (21/14 e 21/19). As duas, que anunciaram o fim da dupla, fecharam em grande estilo o último torneio internacional jogando juntas.

Em seguida, diante as norte-americanas Cannon e Kraft, a dupla teve a revanche do primeiro confronto, pelas quartas de final, em que perderam por 2 sets a 1.

Em uma boa atuação ofensiva e defensiva, Bárbara e Carol venceram a disputa por 2 sets a 0 (21/17 e 21/18) e garantiram o título da competição.

JD1 Notícias

