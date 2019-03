Definidas as datas e horários das quartas de final do Paulistão

Novorizontino e Palmeiras abrem as quartas de final do Paulistão 2019, no próximo sábado (23), às 16h (MS). O jogo em Novo Horizonte marcará um fato histórico: será o primeiro estádio da história do Campeonato Paulista a realizar uma partida oficial com VAR, o Árbitro Assistente de Vídeo.

As datas, horários e locais foram confirmados na manhã desta quinta-feira (21), durante Conselho Técnico realizado na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) com representantes dos clubes.

Todos os 14 jogos do mata-mata contarão com o VAR, e poderão contar com até 19 câmeras por partida. O VAR Futebol Paulista será operacionalizado pela Hawk-Eye Innovations, empresa responsável pelo VAR na Copa da Rússia, e será custeado pela FPF.

Ainda no sábado, Santos e Red Bull Brasil, entram em campo às 18h30 (MS), no estádio do Pacaembu, iniciam a disputa por uma vaga nas semifinais.

E no domingo, o São Paulo recebe o Ituano às 15h (MS) no Morumbi, e o Corinthians enfrenta a Ferroviária às 18h (MS), na Arena da Fonte, em Araraquara.

Os times voltam a campo três dias depois. Red Bull e Santos jogarão na terça-feira (26), às 19h (MS), no Moisés Lucarelli. No mesmo dia, às 20h (MS), o Palmeiras recebe o Novorizontino no Pacaembu.

Na quarta-feira (27), Ituano e São Paulo decidem a vaga no Novelli Júnior, em Itu, às 18h15 (MS), e Corinthians e Ferroviária, definem o último classificado às 20h30 (MS), na Arena Corinthians.

