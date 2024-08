Destaque nas Olimpíadas, Caboclo busca vaga na NBA mas enfrenta conflito na Sérvia

Depois do bom desempenho pela Seleção Brasileira de basquete nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Bruno Caboclo, de 28 anos, chamou a atenção de equipes internacionais. O brasileiro, que antes atuava na Servia, estava sendo cogitado em franquias da NBA desde o fim da competição, e agora irá treinar com o Golden State Warriors por uma semana para tentar uma vaga na equipe norte-americana.

Caboclo estava atuando pelo Partizan NIS, e pode ser processado pelo ex-time caso acerte com outra equipe. A equipe sérvia está cobrando um milhão de dólares, mais de R$ 5 milhões, pela saída do ala-pivô, que quer rescindir o contrato com o clube sem a indenização.

A saída de Caboclo do Partizan está sob a apuração da Federação Internacional de Basquete (FIBA). Segundo à imprensa sérvia, o contrato do jogador com a equipe só seria renovado caso ela quisesse, já que o vínculo com o brasileiro era de um ano mais outro período opcional pelo time.

No entanto, Caboclo teria começado a negociar com outras franquias logo após o fim das Olimpíadas, mesmo ainda tendo vínculo com o Partizan. O acordo com o clube da Sérvia estipula o pagamento de um milhão de dólares de indenização caso ele acerte com alguma franquia da NBA, mas o jogador e seu empresário querem rescindir o contrato sem o valor.

O atleta argumenta que o Partizan não o pagou e que, portanto, pode sair como agente livre. Já a defesa do clube diz que Caboclo abandonou o time sem autorização prévia antes da final Superliga nacional, disputada contra o Estrela Vermelha, em junho deste ano.

Segundo o brasileiro, ele estava na Flórida, nos Estados Unidos, durante esse período. O motivo da ausência seria a participação em uma audiência envolvendo o filho do atleta, de cinco anos.

Por conta dessa ausência antes da decisão, o Partizan alega que Caboclo violou o regulamento disciplinar. Caso a decisão da FIBA favoreça Caboclo, o clube sérvio pode ficar sem a compensação financeira pela saída do brasileiro.

Em entrevista ao jornal sérvio Sportando, o empresário de Caboclo, Daniel Hazan, informou que o jogador vai treinar com o Golden State Warriors até quinta-feira (29), buscando uma vaga na franquia. Caboclo ainda recebeu uma proposta do Hapoel Tel Aviv, de Israel, que ofereceu ao ala-pivô R$ 10.4 milhões por uma temporada. Há duas semanas, o Cleveland Cavaliers também manifestou interesse no brasileiro, mas não houve acordo.

Essa não seria a primeira experiência de Caboclo na NBA. O brasileiro foi draftado pelo Toronto Raptors em 2014, mas passou os primeiros anos jogando na G-League, liga de desenvolvimento da NBA. o brasileiro também teve passagens pelo Sacramento Kings, Memphis Grizzlies e Houston Rockets, mas não continuou na liga.

Bruno Caboclo foi um dos destaques da seleção brasileira de basquete nas Olimpíadas de Paris. O jogador foi essencial na fase de grupos, quando o Brasil conseguiu avançar às quartas de final ao vencer o Japão, com uma boa atuação do ala-pivô.

Os brasileiros acabaram eliminados pelos Estados Unidos nas quartas, mas o jogador superou os astros LeBron James e Kevin Durant juntos e foi o cestinha da partida, com 30 pontos em 34 minutos dentro de quadra. Caboclo ainda somou seis rebotes e mais uma assistência. A próxima temporada da NBA começa no dia 22 de outubro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também