Dublador revela falas de Neymar em goleada histórica do Vasco sobre o Santos

A goleada do Vasco por 6 a 0 sobre o Santos, neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, segue repercutindo dentro e fora de campo.
Além do resultado histórico, que praticamente selou o futuro do técnico santista Cléber Xavier, a atuação de Neymar e até suas falas durante o jogo chamaram atenção.
O dublador Gustavo Machado fez leitura labial do camisa 10 e revelou frases ditas ao longo da partida. Antes da bola rolar, Neymar brincou com Philippe Coutinho: “Vai jogar com sol? Escolhe logo!”.
Durante o duelo, ao reclamar de uma falta, o craque cobrou o árbitro Ramon Abatti Abel: “Foi por trás. Dá amarelo!”. Em outro momento, após sofrer nova falta, desabafou com um jogador vascaíno: “Sempre você!”.
Vasco 6x0 no Santos DUBLADO! pic.twitter.com/wFnq3sJMlX— Gustavo Machado (@gustavomachadog) August 18, 2025
Como foi o jogo
O Santos começou melhor, com Neymar comandando as bolas paradas e inflamando a torcida logo aos sete minutos, em cobrança de falta perigosa.
O Peixe controlava a posse, mas foi o Vasco quem abriu o placar: Lucas Piton marcou aos 18 minutos, após jogada iniciada por Nuno Moreira. O VAR chegou a revisar por possível saída de bola, mas confirmou o gol.
O Santos teve chances de empatar e até um lance polêmico que poderia gerar pênalti, mas não conseguiu converter a pressão em gols. Neymar, suspenso pelo terceiro amarelo, já deixou o campo no intervalo ciente de que será desfalque contra o Bahia, no próximo domingo (24).
Na etapa final, o Vasco atropelou em 16 minutos: Philippe Coutinho marcou duas vezes — em uma delas beijou o gramado em êxtase —, Rayan e Tchê Tchê também balançaram as redes, e David fechou a goleada. O Santos até chegou a descontar com Guilherme, mas o gol foi anulado por impedimento.
Reação e clima no estádio
Dentro de campo, os jogadores santistas demonstravam abatimento, com exceção do goleiro Gabriel Brazão, que se mostrava indignado com a falta de reação da equipe.
Nas arquibancadas, a torcida organizada protestou virando de costas para o campo e entoando vaias. Uma bomba chegou a ser atirada nas proximidades do gramado.
Do lado vascaíno, o clima foi de festa. A cada gol, os jogadores se reuniam para comemorar, e Coutinho foi o grande nome da partida, revivendo os tempos de protagonismo com a camisa cruz-maltina.
Choro de Neymar
Após o apito final, Neymar não conteve as lágrimas e desabou no gramado. O craque foi consolado por Fernando Diniz em um longo abraço, cena que retratou a frustração do ídolo diante da pior derrota do Santos como mandante na história do Campeonato Brasileiro.
Mesmo sem assistir ao jogo ao vivo, o técnico Carlo Ancelotti — que assumirá a Seleção Brasileira em 2025 — certamente terá os melhores momentos dessa partida em sua pauta de análises.
