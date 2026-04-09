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Após sexo oral, mulher pega faca e corta pênis de ex em Ponta Porã

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, e a suspeita relatou aos policiais que possuía medida protetiva em desfavor do homem

09 abril 2026 - 09h54Vinícius Santos

Um homem de 40 anos sofreu um corte no pênis e precisou ser socorrido após um desentendimento com a ex-companheira na noite de quarta-feira (8), no bairro Santo Antônio, em Ponta Porã. O caso foi atendido pela Polícia Militar e registrado na Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar informando que o filho havia sido mutilado pela ex-convivente. Em seguida, o hospital também entrou em contato com os policiais comunicando que o homem havia dado entrada na unidade para atendimento médico.

Durante o atendimento da ocorrência, a suspeita foi localizada e relatou aos policiais que possui uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Segundo ela, o homem teria ido até sua residência e insistido para manter relação sexual.

Ainda conforme a versão apresentada pela mulher, após ela se recusar inicialmente, o homem teria insistido para que ela realizasse sexo oral. Ela afirmou que acabou concordando, mas que, logo após o ato, o homem foi ao banheiro. Nesse momento, enquanto ele urinava, ela teria se apoderado de uma faca e desferido um golpe que causou a lesão.

Sobre o possível descumprimento da medida protetiva, o homem afirmou aos policiais que teria sido chamado pela ex para ir até a residência. A versão foi negada pela mulher, embora ela tenha relatado à guarnição que ambos teriam feito uso de drogas antes do ocorrido.

A suspeita foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil, junto com a faca utilizada no ataque. Já o homem permaneceu no hospital em observação, com a possibilidade de ser transferido para atendimento especializado em Campo Grande.

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