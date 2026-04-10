Caravana da Castração encerra 1º ciclo com 20 mil animais atendidos em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul encerrou nesta sexta-feira (10) o 1º ciclo da Caravana da Castração, que atendeu 20 mil animais em 63 municípios do Estado. Em Campo Grande, foram 1,7 mil cães e gatos contemplados com castração e microchipagem.

O encerramento ocorreu no Complexo Poliesportivo Jacques da Luz, nas Moreninhas, com presença do governador Eduardo Riedel, que destacou a iniciativa como política pública permanente de saúde e bem-estar animal.

“Não é apenas uma causa animal, mas de saúde pública e que envolve toda a sociedade. Na nossa gestão será política de Estado. Foi construído aqui um modelo que vai além da castração, pois vem acompanhado de monitoramento (pós castração), microchips que fazem a diferença, assim como responsabilidade de cada proprietário. Saio daqui convencido que o Estado vai ampliar ainda mais estas ações. Além do bem-estar dos animais, vai impactar na vida das pessoas”, afirmou o governador.

Segundo o governo, a ação teve duração de 300 dias e é coordenada pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal, vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.

Desde o início do programa, mais de 54 mil cadastros foram realizados no sistema, demonstrando alta demanda pelos serviços. Os animais atendidos saem do procedimento castrados, microchipados e com suporte pós-operatório, incluindo colar elizabetano e medicação.

O projeto também conta com atendimento veterinário 24 horas, ambulância de apoio durante as ações e vagas destinadas a protetores cadastrados. O governo prevê a ampliação da iniciativa na segunda fase, com objetivo de alcançar os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

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