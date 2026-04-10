Menu
Menu Busca sexta, 10 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Caravana da Castração encerra 1º ciclo com 20 mil animais atendidos em MS

Ação estadual de proteção e bem-estar animal percorreu 63 municípios, com foco em castração, microchipagem e controle populacional de cães e gatos

10 abril 2026 - 18h49Taynara Menezes
Governador e primeira-dama Mônica Riedel no encerramento da CaravanaGovernador e primeira-dama Mônica Riedel no encerramento da Caravana   (Foto: Saul Schramm/Secom-MS)

O Governo de Mato Grosso do Sul encerrou nesta sexta-feira (10) o 1º ciclo da Caravana da Castração, que atendeu 20 mil animais em 63 municípios do Estado. Em Campo Grande, foram 1,7 mil cães e gatos contemplados com castração e microchipagem.

O encerramento ocorreu no Complexo Poliesportivo Jacques da Luz, nas Moreninhas, com presença do governador Eduardo Riedel, que destacou a iniciativa como política pública permanente de saúde e bem-estar animal.

“Não é apenas uma causa animal, mas de saúde pública e que envolve toda a sociedade. Na nossa gestão será política de Estado. Foi construído aqui um modelo que vai além da castração, pois vem acompanhado de monitoramento (pós castração), microchips que fazem a diferença, assim como responsabilidade de cada proprietário. Saio daqui convencido que o Estado vai ampliar ainda mais estas ações. Além do bem-estar dos animais, vai impactar na vida das pessoas”, afirmou o governador.

Segundo o governo, a ação teve duração de 300 dias e é coordenada pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal, vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.

Desde o início do programa, mais de 54 mil cadastros foram realizados no sistema, demonstrando alta demanda pelos serviços. Os animais atendidos saem do procedimento castrados, microchipados e com suporte pós-operatório, incluindo colar elizabetano e medicação.

O projeto também conta com atendimento veterinário 24 horas, ambulância de apoio durante as ações e vagas destinadas a protetores cadastrados. O governo prevê a ampliação da iniciativa na segunda fase, com objetivo de alcançar os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Imagem / WhatsApp / JD1
Cidade
'Caos e prejuízo', diz tenente da PM após não conseguir chegar ao show do Guns N' Roses
Imagem de agentes da Polícia Federal
Polícia
PF faz operação e mira grupo suspeito de tráfico internacional de drogas em MS
Divulgação / PF
Polícia
PF faz operação contra suspeito de aliciar estudantes para exploração sexual na internet
Foto: Reprodução / Jornal MS Todo Dia
Interior
Espumando pela boca, criança de 1 ano é socorrida após afogamento em Costa Rica
José Ricardo foi morto pelo enteado após uma discussão
Justiça
Justiça condena homem a 14 anos de prisão por matar padrasto a tiros em Campo Grande
Mega-Sena sorteia prêmio milionário
Geral
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 20 milhões hoje
Câmeras registraram a ocorrência -
Justiça
Juiz nega soltar sargento da PMMS envolvido em ocorrência com morte na Capital
Essa primeira etapa totaliza R$ 143.266.357,27
Geral
Asfalto deve chegar a 28 bairros com investimento de R$ 136 milhões na Capital
Em casos de prejuízo, a orientação é registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil
Geral
Detran intensifica combate a fraudes digitais e derruba mais de 10 sites falsos em 2026

Mais Lidas

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/4/2026
Raio-x mostra com plug anal no intestino Foto: Reprodução
Saúde
Médico faz alerta após paciente precisar de anestesia geral para retirada de plug anal
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/4/2026
Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital
Polícia
Homem é preso após furtar materiais de projeto social que atende mais de 100 crianças na Capital