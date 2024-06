É hoje! Copa América começa com duelo entre Argentina e Canadá

Chegou o dia! Hoje (20) a Argentina entra em campo contra o Canadá pelo jogo de abertura da 48º edição da Copa América. A partida será válida pela 1º rodada do Grupo A da competição.

Com Lionel Messi titular, a atual campeã do mundo e da Copa América estreia no torneio às 20h (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão ao vivo pelo Sportv e informações em tempo real pelo ge. A partida acontecerá no estádio de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos.

Uma das grandes candidatas ao título continental, a Seleção Argentina chega à Copa América com uma sequência de vinte jogos invicta. A última derrota foi na estreia da Copa do Mundo de 2022, contra a Arábia Saudita.

Vencedor da Bola de Ouro em 2023, Lionel Messi fará história nesta edição da Copa América. Assim que entrar em campo contra o Canadá, o craque se tornará o jogador com mais jogos disputados pela competição, somando 35.

Já o Canadá quer surpreender, não só a Argentina, mas na Copa América como um todo. Uma das três sedes da Copa do Mundo de 2026, o Canadá encara essa edição do torneio como o principal teste para saber a verdadeira força do elenco.

Enquanto que a Seleção Brasileira estreia na Copa América na próxima segunda-feira (24) contra a Costa Rica, pelo Grupo D, às 20h (horário de Mato Grosso do Sul).

