Em momentos distintos, Vasco e Flamengo se enfrentam no Brasileirão

Neste sábado, Vasco e Flamengo entram em campo às 17h (horário de Brasília), em São Januário, em momentos completamente distintos na competição. O Clássico dos Milhões abre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Gigante da Colina vem de quatro jogos sem vencer na competição, sendo um empate e três derrotas. Sofreu sete gols nos últimos dois jogos e marcou apenas um. Para piorar, o clube demitiu o técnico Ramon Menezes e toda a comissão técnica após perder para o Bahia na última quarta-feira (7), por 3 à 0. Como se não bastasse, o Vasco está há menos de um mês da eleição presidencial, e a tensão política cresce a cada momento.

Grasseli terá desfalques importantes para o confronto deste sábado. Lesionados, Ricardo Graça e Juninho estão fora. Bruno Gomes foi expulso contra o Bahia e cumpre suspensão automática. O Vasco deve entrar em campo com Fernando Miguel; Pikachu, Miranda, Leandro Castán e Henrique; Andrey, Marcos Júnior e Benítez; Vinícius, Germán Cano e Talles Magno.

Do lado Rubro-Negro a situação é completamente diferente. Na terceira posição do Brasileiro e com duas vitórias consecutivas, o técnico Doménec acertou a equipe e o atual campeão já ameaça o líder Atlético-MG, que está três pontos na frente.

O Flamengo terá desfalques importantes de jogadores que estão servindo suas seleções. Rodrigo Caio, Éverton Ribeiro e Arrascaeta disputam as Eliminatórias da Copa do Mundo. Maurício Isla testou negativo para a Covid-19 e viajou para defender o Chile.

Mesmo com as ausências, o Rubro-Negro conta com o retorno do bom futebol de Gerson no meio de campo, além do ótimo momento de Pedro, que marcou seis gols nas últimas cinco partidas. O Flamengo deve entrar em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Diego e Gerson; Bruno Henrique e Pedro.

