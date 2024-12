Endrick é um dos 100 jovens mais relevantes do mundo pela revista Dazed & Confused

O atacante brasileiro Endrick, de 18 anos, foi incluído na lista dos 100 jovens mais relevantes do mundo pela revista inglesa Dazed & Confused, que anualmente seleciona personalidades de destaque nas áreas de esporte, arte e ativismo.

Entre os escolhidos de 2024 estão também o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, e a jogadora Linda Caicedo, do Real Madrid, ambos no futebol.

Endrick, que se transferiu para o Real Madrid, já tinha mostrado seu impacto fora de campo ao se tornar embaixador de grandes marcas, ainda quando tinha apenas 15 anos.

Endrick foi vendido ao Real Madrid por R$ 400 milhões. Ele fez história ao se tornar o jogador estrangeiro mais jovem a marcar um gol pelo clube na LaLiga, além de ter sido o terceiro sul-americano mais novo a balançar as redes pelo time.

Na Champions League, ele também fez história ao se tornar o sul-americano mais jovem a marcar um gol na competição, superando Raúl, ídolo do Real Madrid.

