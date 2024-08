Equipe de MS é vice-campeã do Brasileiro de futebol de mesa

Estreando na Série Bronze do Campeonato Brasileiro de Clubes de Futebol de Mesa, a equipe sul-mato-grossense Sobotms voltou para o Mato Grosso do Sol com o título de vice-campeã. A disputa, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM), foi em Taguatinga, no Distrito Federal, de 3 a 4 de agosto.

A competição, que corresponde a 3ª divisão nacional, contou com as 26 equipes mais competitivas do país. A Sobotoms é tricampeã sul-mato-grossense da modalidade.

"O nosso resultado foi acima das expectativas. Perdemos por nervosismo nosso. Pro ano que vem a gente acredita que podemos permanecer na Série Prata ou até ir para a ouro", disse Roberto Giolo, capitão da equipe.

Na fase classificatória, que define a série que cada time fará parte, foram seis vitórias, três empates e duas derrotas, resultado que garantiu a vaga na Série Bronze. O time fez parte do Grupo B, junto do Flamengo, AABB (DF), Portuguesa (DF), Lafume (RJ), River B (RJ) e Gama (DF).

No domingo (04), a Sobotoms venceu cinco partidas e perdeu apenas uma, para a AABB, clube que terminou com o título da terceira divisão.

