Estádio do Grêmio tem data para voltar a funcionar mas com restrições; veja

Após 134 dias parada por causa das enchentes que deixaram Rio Grande do Sul em estado de calamidade, a Arena do Grêmio voltará a receber uma partida de futebol. A reabertura do estádio está confirmada para o dia 1º de setembro, um domingo, no confronto entre o Grêmio e o Atlético-MG, pela 25ª rodada do Brasileirão 2024.

O estádio terá capacidade de público reduzida e outras restrições. Por isso, o jogo de reabertura será tratado como um evento teste. A retomada total das operações está prevista para o mês de novembro.

Neste primeiro jogo, apenas o anel inferior do estádio será reaberto. A torcida gremista terá direito a 12,7 mil lugares - 7 mil na arquibancada norte e 5,7 mil no setor gramado leste -. A torcida atleticana ficará no setor gramado sul, com capacidade a ser definida.

A gestora do estádio e o Grêmio aguardam a oficialização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a mudança de horário da partida, das 15h para as 10h (horário de Mato Grosso do Sul). Isso porque as subestações de energia que abastecem o complexo ainda não foram totalmente recuperadas.

Até que a situação seja normalizada, o estádio será abastecido por geradores de energia. Serão oito no total, quatro em operação e quatro reservas, ao custo de R$ 350 mil. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 700 mil para a operação do complexo na partida contra o Atlético-MG.

Situação do gramado

Já o gramado da Arena foi totalmente replantado. Um novo tipo de grama, inédita no Brasil e muito usada no sul dos Estados Unidos. Ainda é possível observar algumas falhas nas laterais do campo, mas a promessa é de que a condição estará melhor até o dia do jogo.

Para evitar danos ao gramado, os jogadores não poderão aquecer no campo, apenas os goleiros. Um piso de grama sintética foi colocado nos vestiários para os jogadores, na cor azul, que também foi instalado ao redor do campo, e é a principal mudança visual no estádio.

Telões e internet

Os telões do estádio também sofreram danos estruturais. Para viabilizar a retomada, foi necessário combinar as partes de dois telões para criar apenas um que funcionará durante o jogo. Além disso, o sistema de alto-falantes estará disponível de forma provisória, apenas para avisos pontuais.

A rede de internet também passa por manutenção. A imprensa terá acesso a pontos de wi-fi na área da zona mista. As cabines de transmissão, por outro lado, não serão abertas, uma vez que estão localizadas no último andar, e os elevadores ainda não estão disponíveis.

Alimentação e bebidas

A venda de alimentos e bebidas será feita somente em dinheiro, uma vez que a falta de internet impossibilita o uso de máquinas de cartão. Os estabelecimentos comerciais dentro do estádio também não estarão abertos.

As vendas serão realizadas por ambulantes, que não aceitam cartões ou pix, somente compra em dinheiro. Os torcedores que optarem poderão ingressar no estádio com comidas industrializadas e bebidas não alcoólicas. A Arena também disponibilizará água gratuitamente dentro do estádio.

Ingressos e acessos

O Grêmio planeja divulgar a venda de ingressos na próxima segunda-feira (26), após a CBF confirmar a alteração do horário da partida. Não haverá venda de ingressos de forma física, apenas online, pois bilheterias físicas foram perdidas durante a enchente.

O acesso dos torcedores também terá modificações, pois as catracas ainda não estarão funcionando. Por causa disso, a administração do estádio projeta uma possível lentidão na entrada e pede que o público chegue com duas horas de antecedência.

