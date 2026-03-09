O Mato Grosso do Sul vai conhecer seus próximos talentos esportivos, pois estão abertas as inscrições para a 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande – modalidades individuais (etapa 2). Estudantes de 12 a 17 anos podem participar e representar a cidade nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

As categorias são: A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), masculino e feminino. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva nas escolas e fortalecer a presença do esporte na comunidade.

“Mais uma edição reforça o trabalho conjunto entre poder público, escolas e comunidade no desenvolvimento do esporte”, afirma Maicon Mommad, diretor-presidente em exercício da Funesp.

Os atletas poderão competir em atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística e rítmica, judô, karatê, mountain bike, natação, remo indoor virtual, skate, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, wrestling e atletismo adaptado.

As inscrições vão de 9 a 13 de março, pela internet, com entrega de documentos presencial das 7h30 às 13h, na Gerência de Organização de Eventos da Funesp (Rua Paulo Coelho Machado, 663, Bairro Santa Fé). As competições começam ainda neste mês.

O regulamento e formulários estão disponíveis neste link.

