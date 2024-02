Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia começa nesta quarta na Capital

A 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia começará nesta quarta-feira (21), em Campo Grande. A sede será novamente o Parque das Nações Indígenas. O evento reúne os principais atletas da modalidade do país e tem disputa ao longo do ano.

A entrada para os torcedores é gratuita e pode ser garantida no site. A programação do evento começa com a qualificação do Aberto, das 8h às 18h. Na quinta-feira (22), sequência com a fase de grupos e oitavas de final.

Já na sexta-feira (23), começam os melhores no Top16 disputando a fase de grupos. Além disso, continuação do mata-mata no aberto. A programação sempre acontece das 8h às 18h.

No sábado (24), finais do aberto; oitavas de final, quartas e semifinais do Top16. No domingo (25) pela manhã, grande final do Top 16 com as melhores duplas do país. As decisões são das 8h30 ao meio-dia. Veja:







