Eurocopa: Suíça vence Itália e é a primeira classificada às quartas

A Suíça derrotou a Itália por 2 a 0, neste sábado (29), no Estádio Olímpico de Berlim, e se classificou para as quartas de final da Eurocopa pela segunda vez na história. Freuler e Vargas marcaram os gols da partida, que teve domínio absoluto dos suíços sobre os italianos.

DOMÍNIO SUÍÇO

Desde os primeiros minutos de jogo, a Suíça mostrou que estava disposta a jogar e ir para cima da Itália. Menos tradicionais no futebol, os suíços se mostraram tranquilos e prontos para derrotar os italianos. Com muita organização, dominaram a posse de bola e não deixaram que a Itália jogasse na primeira etapa. Mesmo com alguns erros de passe e de tomadas de decisão, a equipe da Suíça ficou com a posse de bola e não sofreu grandes riscos na defesa. Aos 38 da primeira etapa, Freuler abriu o placar após boa troca de passes pelo lado esquerdo de ataque.

Depois do gol, Rieder obrigou Donnarumma a fazer grande defesa em uma boa cobrança de falta de fora da área. Os suíços foram para o intervalo com a vantagem no placar e praticamente voltaram para o jogo com o placar dobrado. Aos 28 segundos da etapa complementar, Vargas recebeu na área e acertou o ângulo de Donnarumma. O gol deixou a equipe da Suíça ainda mais tranquila em campo diante de uma Itália que não demonstrou nenhum poder de reação.

TABUS QUEBRADOS

A Suíça não derrotava a Itália há 31 anos, desde maio de 1993, quando bateram os adversários pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 1994. Outro tabu quebrado está no placar, já que a última vitória dos suíços por mais de um gol de diferença contra os italianos havia acontecido em 1954, 70 anos atrás.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também