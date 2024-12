Federação divulga calendário do futebol estadual 2025

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) oficializou na última quinta-feira (12) o calendário do futebol estadual para a temporada de 2025.

A reunião, realizada na sede da entidade em Campo Grande, contou com a participação de representantes dos clubes filiados e trouxe novidades significativas, incluindo mudanças no formato do Campeonato Sul-Mato-Grossense e novas regras para a Série B do Estadual.

Campeonato Sul-Mato-Grossense

A principal competição estadual está marcada para começar no dia 19 de janeiro, com a final programada para 6 de abril. O torneio terá 55 jogos e um novo formato na primeira fase, onde os 10 clubes se enfrentarão em turno único.

Os dois primeiros colocados após as nove rodadas avançam diretamente para as semifinais. Os dois últimos serão rebaixados para a Série B.

Os times que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão uma segunda fase eliminatória, em jogos de ida e volta, para definir os outros semifinalistas.

As semifinais e a grande final também serão decididas em confrontos de ida e volta.

Série B

A segunda divisão do futebol sul-mato-grossense terá início em 23 de agosto e término em 1º de novembro de 2025.

Uma das principais novidades para a próxima temporada é a obrigatoriedade de compor os elencos com maioria de atletas sub-23.

Cada clube poderá inscrever no máximo cinco jogadores acima desse limite de idade, o que reforça o objetivo de incentivar o desenvolvimento de novos talentos no Estado.

Premiação aos melhores do ano

Além das mudanças no formato das competições, a FFMS também anunciou a introdução de premiações aos melhores jogadores e clubes da temporada. A iniciativa busca reconhecer o desempenho das equipes e promover maior engajamento no cenário estadual.

Com as mudanças, a expectativa é que tenha um campeonato mais dinâmico e competitivo, além de maior valorização das categorias de base.

Confira o calendário das competições:

Estadual Série A: 19 de janeiro a 6 de abril;

Estadual Sub-13: 15 de fevereiro a 29 de março;

Estadual Feminino: 12 de abril e 10 de maio;

Estadual Sub-15: 19 de abril a 9 de agosto;

Estadual Sub-20: 31 de maio a 16 de agosto;

Estadual Série B: 23 de agosto a 1º de novembro;

Estadual Sub-11: 30 de agosto a 20 de setembro

Estadual Sub-17 Feminino: 30 de agosto a 20 de setembro

Estadual Sub-17: 27 de setembro a 7 de dezembro

Prêmio Melhores do Ano: 13 de dezembro

