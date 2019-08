Final do 1º Tecol Open de Tênis e Beach Tennis será transmitida ao vivo pela TVE

A final da 1ª Classe Masculina do 1º Tecol Open de Tênis e Beach Tennis será transmitida ao vivo pela TVE Cultura neste sábado (24), a partir das 15h. O torneio está sendo realizado desde o dia 16 de agosto na sede da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) em Campo Grande. Essa é a primeira vez que uma decisão de tênis será transmitida na TV aberta em Mato Grosso do Sul.

A transmissão ao vivo, direto das quadras de saibro da AABB, terá narração de Eva Regina (apresentadora do Giro do Esporte, da TVE Cultura), comentários de Iraima Cordeiro e reportagem de Ricardo Paredes.

O 1º Tecol Open de Tênis e Beach Tennis reúne mais de 300 atletas, sendo as disputas encerradas nesta segunda-feira (26), no aniversário de 120 anos de Campo Grande. São 200 competidores no tênis, agrupados em 10 categorias, e mais de 100 no beach tennis. A premiação total do torneio chega a R$ 5 mil.

Os interessados podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo Portal da Educativa.

