Flamengo e Bangu reabrem Campeonato Carioca após paralisação

Flávio Veras, com informações do Globoesporte.com

Noventa e quatro dias depois, o Campeonato Carioca será reiniciado. Em meio a uma polêmica e longe de uma unanimidade entre mesmo entre os clubes, Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio. Será o primeiro jogo de futebol no Rio de Janeiro desde a paralisação das atividades devido à pandemia de coronavírus.

O jogo será visto por poucas pessoas. Obedecendo ao protocolo estabelecido pela Ferj, não existirá público. Também não haverá transmissão, uma vez que Globo e Flamengo não chegaram a acordo pelos direitos de exibir a partida. O GloboEsporte.com acompanhará o duelo em Tempo Real.

As duas equipes - e todas as pessoas envolvidas na realização do jogo - passarão por um rígido protocolo de segurança para evitar qualquer chance de contaminação pelo coronavírus. O próprio Maracanã passou por um processo de higienização e desinfecção na véspera da partida.

Em campo, relembramos a você a situação: o Flamengo lidera o Grupo A da Taça Rio, com nove pontos, faltando duas rodadas. Se vencer, garante a classificação. O Bangu é o terceiro colocado, com quatro pontos, e ainda sonha com a vaga.

