Flamengo estréia no Mundial diante do Al Hilal

Jônathas Padilha, com informações do Globo Esporte

O time carioca, Flamengo, e time da Arábia Saudita, Al-Hilal, vão disputar nesta terça-feira (17) uma vaga para a final do Mundial de Clubes da Federação Internacional de Futebol (FIFA) 2019. A semifinal vai acontecer as 13:30, horário de Campo Grande, no Estádio Internacional Khalifa, na cidade de Doha, Catar.

O time que se classificar vai para a final disputar contra o time vencedor da partida entre o time inglês, Liverpool e o mexicano, Monterrey.

Por coincidência, o Al-Hilal, foi a última equipe que o técnico, Jorge Jesus, liderou antes de entrar no Flamengo. Pelo time, Jorge atuou por sete meses e conquistou o título da Supercopa Saudita.

Em sua escalação, o rubro-negro vai com o time completo, com nenhum atleta lesionado.

Outra curiosidade desta partida é que o ex-volante colombiano do Flamengo, Cuellar, faz parte da equipe saudita e vai competir nesta partida.

A partida será transmitida ao vivo na Globo e no SporTV. Na internet, o jogo poderá ser assistido através do site Globoesporte.

Deixe seu Comentário

Leia Também