Futsal, taekwondo e vôlei: confira os jogos deste fim de semana em MS

O que não falta é opção de esportes em Campo Grande neste fim de semana. Confira:

Neste sábado (5), acontecerá a Copa MS de Taekwondo, no Ginásio Moreninho, dentro da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). A cerimônia de abertura será às 8h e, logo depois, começam os confrontos.

Divididos por faixas coloridas e pretas, em categorias por faixa etária da fraldinha ao master e por peso, os embates seguirão durante todo o dia, com entrada gratuita.

Também no sábado terá futsal no Ginásio União dos Sargentos, pela 32ª Copa Pelezinho. Começando às 9h com Augusto Sports/Impacto contra a Escolinha Bayern, pelo Sub-09. Outros dois jogos rolam até às 10h40:

9h50 - Escolinha Bayern x Chelsea Brasil (Sub-10);

10h40 - Escolinha Bayern x Escolinha Pelezinho (Sub-08).

