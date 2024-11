Gabriel Bortoleto é confirmado como piloto titular na Fórmula 1 e encerra jejum brasileiro

Após sete anos sem um brasileiro disputando uma temporada completa na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, de 20 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (06) como novo piloto titular da Sauber para 2025.

Ele será o primeiro brasileiro na principal categoria do automobilismo desde a aposentadoria de Felipe Massa, em 2017. Bortoleto, que lidera atualmente a Fórmula 2 pela Invicta Racing, se junta à equipe suíça ao lado do alemão Nico Hulkenberg.

Natural de São Paulo e visto como uma das maiores promessas do automobilismo brasileiro, Bortoleto expressou sua empolgação com o novo desafio: "Este é um dos projetos mais emocionantes do automobilismo, se não de todos os esportes", afirmou.

Com uma trajetória destacada no kart e nas categorias de base, Bortoleto terminou o Campeonato Mundial de Kart de 2019 na terceira posição, e, em 2020, iniciou a carreira em carros de fórmula. Após duas temporadas de evolução na Fórmula Regional Europeia, o piloto chegou à Fórmula 3 em 2023 e, logo em sua estreia, conquistou o título pela equipe Trident.

Já em 2024, Bortoleto estreou na Fórmula 2 e rapidamente assumiu a liderança do campeonato, onde permanece com 169,5 pontos, à frente do vice-líder, Isack Hadjar.

O jovem piloto contou com o suporte de Fernando Alonso, seu empresário, e até recentemente fazia parte da Academia de Jovens Pilotos da McLaren. Em setembro deste ano, realizou um teste em um carro de Fórmula 1 da McLaren no circuito de Spielberg, onde já havia conquistado uma vitória na Fórmula 2. O desempenho sólido e o amadurecimento impressionaram a Sauber, que optou por apostar na juventude de Bortoleto em sua reestruturação para os próximos anos, antes da transição para Audi F1 Team em 2026.

Segundo o diretor da Sauber, Mattia Binotto, a escolha por Bortoleto foi natural devido ao seu desempenho fora do comum: "Ser campeão na temporada de estreia na F3, liderar a F2 até o fim... são conquistas que mostram seu grande potencial. Eu assisti suas corridas e vi o jeito que ele pilota; fui imediatamente convencido", destacou Binotto. Ele ainda elogiou o perfil resiliente de Bortoleto, que demonstrou grande capacidade de recuperação e progresso nas competições.

Com o contrato plurianual assinado com a Sauber, Bortoleto encerra seu vínculo com a McLaren. A estreia do paulista está prevista para a abertura da temporada de 2025.

