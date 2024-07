Gabriel Medina recebe nota 9.9 e bate recorde olímpico

Pelas oitavas de final do surfe, o brasileiro Gabriel Medina garantiu a classificação e revanche contra o japonês Kanoa Igarashi, com direito a quebra do recorde olímpico e onda perfeita.

Nas ondas em que se consagrou campeão mundial, Gabriel Medina surfou a onda perfeita, garantiu nota de 9.9 e exorcizou o fantasma de Tóquio 2021 contra Igarashi. O brasileiro abriu bem a 5ª bateria e pegou nota de 2.5 na primeira onda.

Na sequência, Medina pegou tubo, surfou a onda perfeita e terminou pedindo 10 aos juízes. Depois de conseguir um 9.9, o brasileiro pegou mais um tubo, garantiu um 5.33 e depois um 7.50, tornando a classificação de Igarashi praticamente impossível.

Com o recorde olímpico da maior nota da história do surfe, o 9.9 de Medina garantiu o brasileiro nas quartas de final do surfe masculino. No somatório total, o surfista ficou com 17.4, contra 6.44 do japonês.

Nas quartas de final, Medina enfrentará João “Chumbinho”, o que já garante pelo menos um brasileiro nas semis do surfe masculino.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também