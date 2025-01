Governo reestrutura Bolsa Atleta e lança edital de R$ 7 milhões para o esporte

Por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o governo de Mato Grosso do Sul fez investimentos robustos no esporte.

Entre os destaques, estão a destinação de R$ 7 milhões para projetos esportivos por meio de edital histórico, a atualização da lei estadual que fundamenta os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, e a realização de festivais que mobilizaram milhares de pessoas pelo estado.

Edital – ainda em 2024, o governo lançou um edital para fortalecer o esporte no estado. Com um investimento de R$ 7 milhões, o edital foi estruturado para contemplar três manifestações esportivas: formação, vivência e excelência, abrangendo iniciativas voltadas para diferentes níveis e modalidades do esporte.

O recurso foi distribuído entre sete categorias estratégicas: o esporte como ferramenta de transformação social, promovendo inclusão e impacto comunitário; as modalidades de aventura, que valorizam atividades ao ar livre e exploram o potencial natural do estado; a avaliação da saúde e desempenho de atletas, garantindo avanços técnicos e cuidados com o bem-estar esportivo; e o esporte de rendimento, tanto na fase infantojuvenil quanto na adulta, com foco no incentivo a talentos emergentes e no fortalecimento de competições em alto nível.

O resultado final com os projetos aprovados foi publicado, e os pagamentos previstos serão realizados em 2025.

Reestruturação no Bolsa Atleta e Bolsa Técnico - Uma das principais conquistas do ano foi a aprovação, em novembro, de mudanças significativas no programa Bolsa Atleta e Técnico. Três novas categorias foram incluídas: Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico, Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, e Bolsa Atleta Pódio Complementar Surdolímpico.

Para receber o benefício, os atletas devem estar filiados a entidades esportivas de surdos em âmbito estadual ou nacional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também