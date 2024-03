Hoje tem Fla-Flu! Veja onde assistir, horÃ¡rio e escalaÃ§Ãµes

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje (16), pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca, às 20h (MS), no Maracanã. O Rubro-Negro venceu a ida por 2 a 0 e avança para a decisão até se perder por dois gols de diferença.

O Flamengo chega embalado pela grande atuação contra o Fluminense no último sábado (9), e por uma série de sete vitórias consecutivas. O Rubro-Negro tem o elenco praticamente completo para o clássico. Gerson, em recuperação de pieloplastia por conta de uma hidronefrose, é o único desfalque e só voltará entre o fim de abril e o início de maio.

O Fluminense precisa vencer por três gols de diferença para conquistar uma vaga na final e manter vivo o sonho do tricampeonato. A última vez que conseguiu isso, coincidentemente, foi na final do Campeonato Carioca de 2023, diante do próprio Flamengo: perdeu a ida por 2 a 0 e venceu a volta por 4 a 1. Porém, o técnico Fernando Diniz tem problemas neste sábado: Paulo Henrique Ganso e Germán Cano serão desfalques.

Onde assistir

Transmissão: Band, Bandsports e Goat.

Escalações Prováveis

Flamengo

Técnico: Tite;

Provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro;

Quem está fora: Gerson (infecção renal);

Pendurados: ninguém.

Fluminense

Técnico: Fernando Diniz;

Provável escalação: Fábio; Guga (Marquinhos), Manoel, André, Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy;

Quem está fora: Thiago Santos (suspenso), Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa (lesões musculares), Ganso e Cano (problemas físicos);

Pendurados: ninguém.

Arbitragem

Árbitro: Wagner Nascimento Magalhães;

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha;

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone;

VAR: Rodrigo Nunes de Sá.

