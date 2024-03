Ida de Neymar aos Estados Unidos gera rumores

Neymar passou a Semana Santa nos Estados Unidos, e compareceu a diversos eventos, como o aniversário da cantora brasileira Anitta; na vitória do Golden State Warriors sobre o Miami Heat, por 113 a 92; e na partida de tênis entre Carlos Alcaraz e Gael Monfils, pelo Masters 1000 de Miami.

O fato de o brasileiro estar em Miami resultou em rumores de que ele ingressará no Inter de Miami. Comandado por David Beckham, onde jogam os ex-companheiros de Neymar que formavam o trio MSN no Barcelona, Lionel Messi e Luiz Suárez.

Os rumores ganharam mais intensidade quando o ex-jogador inglês postou uma foto com Neymar nas redes sociais, e na legenda brincou com a possível contratação do craque. “Bem-vindo a Miami, meu amigo. Apenas para jantar", escreveu, com um emoji ao lado indicando risadas.

Na publicação, David Beckham marcou o perfil oficial do Inter de Miami. Na foto, também está a esposa do inglês, a ex-spice girl, Victoria Beckham.

Neymar também esteve nos Estados Unidos porque foi chamado para realizar o arremesso inicial da partida entre Miami Marlins e Pittsburgh Pirates, pela Major League Baseball (MLB). O duelo abriu a temporada regular da liga de beisebol para as duas equipes.

Global soccer superstar Neymar throws out the first pitch at the Pirates-Marlins game for #OpeningDay pic.twitter.com/iSetgy5gci — MLB (@MLB) March 28, 2024

Atualmente, Neymar está sem jogar por causa de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2023, na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai por 2 a 0, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No momento, o brasileiro pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, com quem assinou no ano passado, ao deixar o futebol europeu.

