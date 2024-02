Início da MLS deve acontecer durante greve de árbitros

A Major League Soccer (MLS), entrou nos holofotes dos amantes do futebol com a transferência de Lionel Messi para o Inter de Miami, no ano passado. Agora, o clube norte-americano conta com nomes famosos, como Jordi Alba e Luis Suárez. No entanto, o torneio pode iniciar a temporada de 2024 com árbitros substitutos.

O sindicato da categoria profissional na América do Norte de árbitros (PSRA) votou para a Organização dos àrbitros Profissionais não cederem mais juízes para a MLS. 95,8 votantes foram contra a parceria, e por isso, o início do torneio terá árbitros substitutos apitando os jogos.

Essa decisão foi porque as garantias do acordo provisório não eram suficientes para melhorar a qualidade de vida dos árbitros, que são 260 fazendo parte organização. O último contrato entre o sindicato e a MLS se encerrou no dia 15 de janeiro, após cinco anos de duração.

A organização iniciou o bloqueio de árbitros hoje (18). Então no primeiro jogo da temporada da MLS, entre Inter de Miami e Real Salt Lake, na quarta-feira, será com um árbitro substituto. Lembrando que essa será a primeira partido de Suárez pelo clube norte-americano, desde que deixou o Grêmio em direção aos Estados Unidos.

