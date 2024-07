Inovando, paratletas participam do 11º Campeonato de Ranch Sorting em MS

No último sábado (29), aconteceu a 3ª etapa do 11º Campeonato NTRMS de Ranch Sorting, em Campo Grande. E inovando, pela primeira vez, foi apresentada a categoria Equoterapia, onde diversos paratletas venceram barreiras e ultrapassaram seus limites, se apresentando perante um grande público.

Pedro Henrique, 14 - Foto: Arquivo pessoal

Ainda em formato de apresentação, isto é, sem valor competitivo, os paratletas esbanjaram emoção e sentimento de vitória.

"O nosso trabalho é bastante vasto e longo, já estamos nesta caminhada há mais de 20 anos. A Equoterapia esportiva já é uma realidade em alguns esportes equestres. A luta agora é para inserir no Ranch Sorting, pois, quanto mais modalidades incluentes, maiores as possibilidades a todos, atletas e paratletas", afirmou Suzana Mendes da Equipe Montana.

Com método próprio, criado pela Equoterapeuta-chefe, Camila Spengler, já foram alcançados resultados significativos de melhoria na qualidade de vida dos atletas e paratletas. "Com equipe multidisciplinar, cuidados do corpo e da mente dos praticantes, é possível gerar felicidade e melhorias específicas para cada um", acrescentou ela.

O Ranch Sorting é uma modalidade esportiva equestre, inspirado nas atividades pecuárias que une trabalho em equipe, concentração, foco, estratégia e cow sense (leitura de movimentação de boi). É baseada em separar bois em ordem numérica crescente, de um redondel para outro.

Para os paratletas é um esporte muito desafiador, pois precisam assimilar todos os detalhes de condução do cavalo e manobras do esporte, com suas dificuldades, buscando aprimoramento e superação.

Até o momento, não havia paratletas nesta modalidade esportiva. No entanto, com o espirito inovador, a Equipe Montana unida ao Núcleo de Ranch Sorting do MS, estão em busca de mais uma modalidade de esporte equestre inclusiva no Brasil.

"Se conseguirmos nossos objetivos, o paratletismo será incluído no Ranch Sorting pela Associação Brasileira de quarto de Milhas, órgão responsável pela regulamentação da Equoterapia Esportiva no Brasil. Este foi o início de uma nova história dentro do âmbito equestre. E que venham novos desafios para nossos paratletas!", finalizou Suzana. A Montana é um polo da ABQM em Campo Grande.

Para a família, é um incentivo de uma vida melhor. "É uma motivação. O convívio com o cavalo amadurece e mostra que ele pode tudo. Estamos felizes e orgulhosos do Pedro Henrique", celebrou o pai Marcelo Salomão. Assista:

