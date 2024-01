Inscrições abertas! 2ª Corrida Unimed Campo Grande acontece em maio

Já estão abertas as inscrições para a 2ª Corrida Unimed Campo Grande, que será realizada no dia 4 de maio, um sábado, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Ah, e as vagas limitadas! A abertura da arena será às 16h e o início da corrida às 18h. O local do ponto de largada e chegada será na rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes.



Serão várias modalidades de participação, inclusive para crianças e presença de pets. Vale pontuar que as inscrições para categoria kids já se esgotaram. As distâncias percorridas serão: 5km, 10km, Corrida Kids de até 500m (para crianças de 5 a 12 anos) e caminhada de 2km, categoria livre, com a liberação de presença dos pets. As categorias da corrida serão: Categoria Geral, Médico Cooperado Unimed Campo Grande, Cliente Unimed (qualquer Unimed) e Colaborador Unimed Campo Grande.

As inscrições para o primeiro lote seguem até o dia 3 de março e o valor é de R$ 120,00. Do dia 4 de março a 3 de abril será o 2º lote, com valor de R$ 150,00. Por fim, do dia 4 de abril até o dia 21 de abril o 3º e último lote, no valor de R$ 180,00. As inscrições devem ser feitas no site.

Clientes de qualquer Unimed, PCDs, doadores de sangue, colaboradores Unimed Campo Grande, estudantes e idosos têm desconto de 50% na inscrição. O desconto não é cumulativo.

No momento da retirada do kit será necessária a doação de 1 kg de alimento não-perecível, exceto sal, açúcar e farinha, para ajudar instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Informações sobre a retirada do kit serão fornecidas futuramente, nas redes sociais da Unimed CG.

Confira o regulamento da corrida. Mais informações em www.unimedcg.coop.br.

