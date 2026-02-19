Menu
Ivinhema vence e avança na Copa do Brasil, mas Pantanal é eliminado pelo Ji-Paraná

Time do interior sul-mato-grossense vai encarar o Volta Redonda na segunda fase

19 fevereiro 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Ivinhema garantiu a vaga na próxima faseIvinhema garantiu a vaga na próxima fase   (Franz Mendes)

O Ivinhema garantiu a vaga na próxima fase da Copa do Brasil ao vencer o Independente-AP por 1 a 0, durante a noite desta quarta-feira, dia 18, jogando no Estádio Saraivão. O único gol do jogo foi marcado pelo volante Diogo Fogliato, eleito melhor em campo.

Essa é a primeira vez que o clube do interior sul-mato-grossense consegue avançar para a segunda fase. O time já acumulava quatro participações na competição.

Agora, o clube retoma suas atenções para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, mas já sabe quem irá enfrentar na próxima eliminatória: Volta Redonda, do Rio de Janeiro.

Porém, enquanto teve festa de um lado, houve tristeza do outro, isso porque o FC Pantanal foi derrotado pelo placar de 2 a 0 pelo Ji-Paraná, em Rondônia, e acabou sendo eliminado precocemente da competição.

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Ji-Paraná enfrenta o Ypiranga-RS.

