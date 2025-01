JD1TV: Árbitro leva três golpes ao tentar interromper luta

O evento Rizin Bangaichi, no Japão, terminou com uma cena inusitada nesta terça-feira (31), quando um árbitro mostrou resistência física ao ser atingido três vezes durante uma confusão no ringue.

Durante uma luta de exibição entre Rukiya Anpo e Sina Karimian, os dois lutadores se desentenderam, e o juiz acabou sendo acertado por golpes que poderiam ter nocauteado alguém.

O incidente começou quando Karimian, em meio ao combate, desferiu um soco rodado, considerado ilegal no boxe. O árbitro interveio para interromper o duelo, mas, ao tentar separar os dois atletas, acabou no meio de uma briga.

Anpo, veterano do kickboxing, atingiu o árbitro com uma esquerda, enquanto Karimian acertou uma combinação de golpes.

Apesar do impacto, ele se manteve de pé e tentou, sozinho, restabelecer a ordem. A intervenção de oficiais do evento foi necessária para conter os ânimos e separar os lutadores, permitindo que o árbitro retomasse o controle da situação.

Assista:

