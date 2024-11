JD1TV: Jogador de futebol peruano morre ao ser atingido por raio em campo

José Hugo de la Cruz Meza, de 39 anos, que atuava como zagueiro no time Familia Chocca, que disputa a liga peruana amadora, morreu após ser atingido por um raio.

O caso aconteceu durante a partida entre o Juventud Bellavista e o Familia Chocca, na cidade de Huancayo, no Peru. Além dele, mais sete atletas ficaram feridos. O momento foi registado pela transmissão da partida.

O goleiro Juan Choca Llacta, de 40 anos, foi internado em estado grave com queimaduras severas, e está sob observação. As demais vítimas foram transferidas para o hospital de Huancayo.

Os jogadores foram atingidos quando se dirigiam para os vestiários. A partida, realizada no Estádio Coto Coto, havia acabado de ser interrompida devido às más condições climáticas.

