João Fonseca conquista primeira vitória do Brasil na Copa Davis

João Fonseca garantiu a primeira vitória do Brasil no confronto com a Bélgica, neste sábado (14), em Bolonha, na abertura da última rodada da fase de grupos da Copa Davis, competição por equipes do tênis.

Atual número 158 do mundo, o jovem tenista brasileiro derrotou Raphael Collignon por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (2/7) e 6/3, e ajudou o Brasil a se manter na briga por uma vaga na fase final do torneio.

O Brasil precisa de mais uma vitória para seguir sonhando com a classificação. O time brasileiro, comandado por Jaime Oncins, ocupa o último lugar do grupo A , atrás da Itália, com duas vitórias, e Holanda e Bélgica, ambas com uma vitória.

Os brasileiros disputam a fase de grupos da Copa Davis pela primeira vez desde a mudança do formato da competição por países, em 2019. Nesta fase, 16 países são divididos em quatro chaves e se enfrentam em busca de vagas na fase final. Apenas os dois melhores de cada grupo avançam para a etapa decisiva, que será disputada por oito países em Málaga, na Espanha, de 19 a 24 de novembro deste ano.

Cada confronto com os rivais do mesmo grupo é composto por três partidas, sendo duas de simples e uma de duplas. O jogo de duplas acontece mesmo que o placar já esteja definido em 2 a 0, para efeitos de desempate na classificação geral ao fim da fase.

Após sofrer derrotas contra os italianos, na última quarta-feira (11), e holandeses, na quinta-feira (12), a equipe brasileira precisa vencer o duelo com o time belga e torcer pelo triunfo da Itália sobre a Holanda amanhã (15). Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase final.

Resultados do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Itália (11/09)

Matteo Berrettini v. João Fonseca - 2 sets a 0 - 6/1 e 7/6 (7/5)

Matteo Arnaldi v. Thiago Monteiro - 2 sets a 1 - 7/5, 6/4 (4/7) e 7/6 (7/5)

Rafael Matos/Marcelo Melo v. Simone Bolelli/Andrea Vavassori - 2 sets a 1 - 6/7, 7/6 e 7/6

Brasil x Holanda (12/09)

João Fonseca v. Botic Van de Zandschulp - 2 sets a 0 - 6/4 e 7/6 (7/3)

Tallon Griekspoor v. Thiago Monteiro - 2 sets a 0 - 7/6 (7/2) e 6/4

Wesley Koolhof/Botic Van de Zandsculp v. Marcelo Melo/Rafael Matos - 2 sets a 0 - 6/4 e 7/6 (7/5)

Brasil x Bélgica (14/09)

João Fonseca v. Raphael Collignon - 2 sets a 1 - 6/3, 6/7 (2/7) e 6/3

Thiago Monteiro x Zizou Berges

Rafael Matos/Felipe Meligeni x Sander Gille/Joran Vliegen

