João Fonseca derrota americano e avança no Masters de Indian Wells

O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, após vencer o americano Tommy Paul por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, neste domingo (8).

Com o resultado, o tenista, atualmente 35º no ranking da ATP, garantiu lugar entre os 16 melhores do torneio disputado no deserto da Califórnia. Na próxima fase, ele terá pela frente o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo.

No primeiro set, o brasileiro conseguiu uma quebra logo no início e administrou a vantagem até fechar em 6/2.

Na segunda parcial, uma nova quebra abriu caminho para a vitória por 6/3 e garantiu a classificação.

Antes do confronto contra Paul, Fonseca já havia mostrado poder de reação ao vencer o russo Karen Khachanov. Na ocasião, o brasileiro salvou dois match points e virou a partida em três sets, alcançando pela primeira vez a terceira rodada do torneio.

A temporada de 2026 começou com dificuldades físicas para o tenista. Após encerrar 2025 entre os 25 melhores do mundo, Fonseca precisou desistir dos torneios de Adelaide e Brisbane por causa de um problema crônico na região lombar. Em seguida, acabou eliminado logo na estreia do Australian Open e também do ATP 250 de Buenos Aires.

Em fevereiro, no Rio Open, chegou às oitavas de final na chave de simples, mas foi eliminado pelo peruano Ignacio Buse. Já na disputa de duplas, conquistou o título ao lado do brasileiro Marcelo Melo.

