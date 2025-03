João Fonseca joga quartas de final do Challenger de Phoenix nesta sexta-feira

O brasileiro João Fonseca disputa, nesta sexta-feira (14), as quartas de final do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. A partida está marcada para as 22h (horário de Mato Grosso do Sul) e será transmitida pelo sportv3 e pela Challenger TV, no site da ATP.

Após uma vitória expressiva sobre o alemão Jan-Lennard Struff, o jovem tenista de 18 anos enfrentará o francês Hugo Gaston, número 93 do ranking da ATP.

Além do título, o torneio americano garante ao campeão um prêmio de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) e 175 pontos no ranking da ATP, servindo também como preparação para o Masters 1000 de Miami, uma das competições mais importantes da temporada.

João Fonseca busca consolidar a sua ascensão no circuito profissional. Seu adversário, Hugo Gaston, é conhecido por um estilo de jogo diferenciado, utilizando muitas variações e golpes inesperados para surpreender os rivais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também