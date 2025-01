João Fonseca se torna o brasileiro mais jovem a entrar no top 100 do tênis mundial

João Fonseca, de 18 anos, tornou-se o mais jovem tenista brasileiro a entrar no top 100 do ranking da ATP. A confirmação veio nesta quinta-feira (23), após a eliminação do americano Aleksandar Kovacevic no Challenger 125 de Quimper, na França.

Embora a posição exata ainda não tenha sido oficializada, Fonseca já figurava provisoriamente na 98ª colocação após sua campanha no Australian Open.

Fonseca supera recordes do esporte brasileiro como Gustavo Kuerten e Cássio Motta. Com apenas 18 anos, 5 meses e 6 dias, ele desbancou Cássio, que alcançou o top 100 aos 19 anos, 5 meses e 8 dias, e Guga, que entrou para a lista aos 19 anos, 11 meses e 16 dias.

Desde a criação do ranking, apenas 27 tenistas brasileiros atingiram tal feito na modalidade masculina de simples.

A ascensão meteórica de João Fonseca foi impulsionada por uma sequência de resultados expressivos. No último mês, ele venceu o Next Gen Finals e o Challenger de Camberra, somando 600 pontos no ranking, incluindo os 80 de sua participação no Australian Open.

Fonseca fez história no torneio ao derrotar o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, na primeira rodada. Embora tenha sido eliminado na sequência pelo italiano Lorenzo Sonego, a campanha marcou sua estreia em Grand Slams e consolidou sua posição como uma das grandes promessas do tênis mundial.

