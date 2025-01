Jogadores poderão defender dois clubes na Copa do Brasil; confira as regras

A Copa do Brasil 2025 chega com mudanças importantes no regulamento, anunciadas pela CBF, que impactam diretamente a dinâmica da competição. Entre as principais novidades estão o fim da vantagem do empate para os times visitantes na primeira fase e a permissão para que jogadores defendam mais de um clube durante o torneio, desde que cumpram critérios estabelecidos.

Regras para atuação por mais de um clube

Atuação limitada às primeiras fases: A transferência será permitida apenas se o jogador tiver atuado pelo primeiro clube exclusivamente nas duas primeiras fases da competição.

Participação efetiva: Apenas jogadores que entraram em campo, seja como titular ou reserva, são considerados "atuantes" nas fases iniciais.

Aqueles que ficaram no banco de reservas, mas não foram acionados, poderão se transferir sem restrições.

Limite de transferências: Um atleta poderá defender, no máximo, dois clubes ao longo da competição. Além disso, cada equipe poderá inscrever no máximo três jogadores que já tenham atuado por outros times no torneio.

Essas alterações surgem após casos como o de Deyverson, atacante contratado pelo Atlético-MG em 2024.

Apesar de ter sido decisivo na campanha do Galo na Libertadores, ele não pôde jogar a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na qual o Rubro-negro saiu vencedor, pois já havia defendido o Cuiabá nas duas primeiras fases do torneio.

Fim da vantagem do empate na primeira fase

Outra mudança significativa para 2025 é o fim da vantagem do empate para os times visitantes, que eram os melhores ranqueados no Ranking Nacional de Clubes (RNC).

A partir desta edição, em caso de igualdade no placar, a definição do vencedor será feita por disputa de pênaltis.

