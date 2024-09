Judô: Brasil conquista mais três medalhas no Grand Prix de Zagreb

O Brasil faturou mais duas medalhas no Grand Prix de Zagreb, realizado na Croácia. Neste domingo (15), último dia de competições, a nova geração do judô brasileiro conseguiu se classificar para uma final e duas disputas de bronze.

Disputando a decisão da categoria até 90kg, Marcelo Fronckowiak perdeu para o húngaro Peter Safrany e ficou com a prata. Já Giovanna Santos, da +78kg, e Lucas Lima, da +100kg, foram bronze.

Marcelo Fronckowiaki venceu todas as lutas eliminatórias da categoria até 90kg. O brasileiro começou vencendo Islam Sogenov, da Sérvia. Nas quartas de final, superou Thomas Scharfetter, da Áustria. Já a semifinal contra o sul-coreano Sungho Lee foi resolvida no golden score (luta até um pontuar primeiro), quando Marcelo se classificou para a final.

Giovanna Santos enfrentou Maria Hoelwartt, da Áustria, na luta pelo terceiro lugar nos +78kg feminino. A brasileira também foi bem nas eliminatórias do pesado feminino. Ela estreou com vitória sobre a francesa Anne Fatoumata MBairo. Em seguida, bateu a croata Tina Radic. E na semifinal, enfrentou a israelense Yuli Alma Mishiner e perdeu nas punições.

Lucas Lima também disputou o bronze neste domingo. Na categoria +100kg masculina, o brasileiro venceu o holandês Jelle Snippe após revisão da arbitragem de vídeo. Lucas conseguiu uma vitória sobre o holandês Jur Spijkers e sobre o israelense Evgeny Shmachilin nas eliminatórias. Na semifinal, o brasileiro abriu um waza-ari (pontuação equivalente a 100 pontos quando o atleta derruba o oponente num golpe quase perfeito que este cai de costas) de vantagem, mas acabou sofrendo duas quedas que pontuaram para Grzergorz Teresinski, indo para a disputa de bronze.

Além dos medalhistas, neste domingo lutaram Gustavo Assis (90kg), Eliza Ramos (78kg), Kátia Alves (+78kg) e Tiago Palmini (+100kg), também representando o Brasil, mas não avançaram em suas chaves das eliminatórias. No último sábado (14), os brasileiros conquistaram duas medalhas no Grand Prix. Gabriel Falcão (81kg) foi prata e Nauana Silva (63kg) ficou com o bronze.

