Justiça decreta prisão preventiva de 21 torcedores do Peñarol envolvidos em vandalismo

A justiça ordenou a conversão de prisão em flagrante para preventiva de 21 torcedores do Peñarol envolvidos nos atos de vandalismo na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último dia 23. Cerca de 280 torcedores foram detidos por conta dos atos de vandalismo.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira (25). Os juízes que fizeram as audiências destacaram que a maioria dos detidos estavam armados com paus e foram presos em flagrante pela polícia.

Deles, 22 ficaram presos preventivamente, enquanto os outros foram escoltados pela Polícia Militar para fora do Estado do Rio de Janeiro. Apenas um foi liberado após as audiências de custódia nesta sexta.

A confusão aconteceu na manhã de quarta-feira. Houve saque a comerciantes locais. Nas imagens, não foi possível ver torcedor do Botafogo na confusão.

